 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У той же реки, где пропала семья Усольцевых, исчез еще один мужчина

Фото: Александр Артёменков / ТАСС
Фото: Александр Артёменков / ТАСС

В Красноярском крае отправившийся на рыбалку мужчина пропал рядом с той же рекой, что и семья Усольцевых ранее: мужчина 1971 года рождения уехал на рыбалку 18 октября и не вернулся домой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Нашли лодку, мужчину пока не нашли. Завтра поиски продолжатся», — рассказали сотрудники ведомства. Известно, что мужчина рыбачит постоянно и должен был вернуться домой 19 октября. Он пропал рядом с той же рекой, что и семья исчезнувших Усольцевых, однако расстояние между местами пропажи составляет около 60 км.

Сначала родственники мужчины искали его самостоятельно, а после, 21 октября, обратились в полицию. Теперь его разыскивают сотрудники ведомства и спасатели.

Поисковики допустили, что старообрядцы могли спасти семью Усольцевых
Общество
Фото:Максим Кимерлинг / ТАСС

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.

9 октября специалисты зафиксировали, что сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксировали на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски семьи были сосредоточены именно в обозначенном квадрате.

К 19 октября спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги в поисках пропавшей семьи. Они не принесли результатов. В поисках использовали квадроциклы. Массовые поиски семьи Усольцевых с участием волонтеров завершились 13 октября, работу продолжают только подготовленные спасатели. Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Елена Степанова Елена Степанова
пропажа пропажа туристов исчезновение Красноярский край
Материалы по теме
СК опроверг данные о подписках о неразглашении при поиске Усольцевых
Общество
В «ЛизаАлерт» назвали, когда вырастут шансы найти семью Усольцевых
Общество
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене Спорт, 19:17
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций Политика, 19:08
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти Политика, 19:04
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао Крипто, 18:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште Инвестиции, 18:57
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки Политика, 18:55
Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk Политика, 18:49
Месси продлил контракт с «Интер Майами» Спорт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Путин оценил новые санкции США Политика, 18:44
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена Политика, 18:42