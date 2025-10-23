У той же реки, где пропала семья Усольцевых, исчез еще один мужчина

Фото: Александр Артёменков / ТАСС

В Красноярском крае отправившийся на рыбалку мужчина пропал рядом с той же рекой, что и семья Усольцевых ранее: мужчина 1971 года рождения уехал на рыбалку 18 октября и не вернулся домой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Нашли лодку, мужчину пока не нашли. Завтра поиски продолжатся», — рассказали сотрудники ведомства. Известно, что мужчина рыбачит постоянно и должен был вернуться домой 19 октября. Он пропал рядом с той же рекой, что и семья исчезнувших Усольцевых, однако расстояние между местами пропажи составляет около 60 км.

Сначала родственники мужчины искали его самостоятельно, а после, 21 октября, обратились в полицию. Теперь его разыскивают сотрудники ведомства и спасатели.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.

9 октября специалисты зафиксировали, что сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксировали на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски семьи были сосредоточены именно в обозначенном квадрате.

К 19 октября спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги в поисках пропавшей семьи. Они не принесли результатов. В поисках использовали квадроциклы. Массовые поиски семьи Усольцевых с участием волонтеров завершились 13 октября, работу продолжают только подготовленные спасатели. Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.