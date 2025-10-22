 Перейти к основному контенту
Общество
Поисковики допустили, что старообрядцы могли спасти семью Усольцевых

Спасатель Торгашина допустила, что старообрядцы могли спасти семью Усольцевых
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина заявила «АиФ», что, возможно, семья Усольцевых могла укрыться у старообрядцев, но пока их местонахождение не установлено.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», - сказала она.

Старообрядцы живут в труднодоступных таежных поселениях, ведут самодостаточный образ жизни, сохраняют старинные традиции, избегают современных благ, таких как электричество и интернет, и ограниченно контактируют с внешним миром. В Красноярском крае насчитывается примерно 10–20 тыс. старообрядцев, при этом многие общины сокращаются из-за отъезда молодежи в города.

Поисковые группы продолжают обследовать территорию, проверяя любые возможные зацепки: брошенные вещи, следы костров, охотничьи тропы и показания случайных свидетелей. По словам специалистов отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», поиски осложняются суровыми природными условиями и удаленностью района.

РБК обратился за комментарием в офис отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» и в МЧС по Красноярскому краю.

Массовые поиски пропавшей семьи Усольцевых прекратят
Общество
Фото:ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Яна Баширова
поиски старообрядцы пропавший турист Красноярский край
