Военная операция на Украине
0

Гладков сообщил о последствиях ударов по пяти населенным пунктам

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область мужчина получил ранения
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников ВСУ по пяти населенным пунктам в Белгородской области мирный житель получил ранения, повреждены объекты инфраструктуры и автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что в городе Грайвороне, который подвергся обстрелам дважды, ранения получил мужчина. «Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Также в результате обстрела Грайворона поврежден объект инфраструктуры, из-за чего город частично остался без света. Без электричества также осталось село Новостроевка-Первая. При втором обстреле города поврежден автомобиль.

Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Политика
Фото:Яков Князев / ТАСС

В селе Зозули Борисовского района в результате сброса с дрона взрывного устройства повреждения получил объект инфраструктуры, в результате чего без света остались некоторые населенные пункты.

В поселке Октябрьском в Белгородском районе дрон ударил по автомобилю на территории административного объекта. «Также от ударов дронов повреждены административный объект, остекление в четырех квартирах МКД, пять легковых автомобилей (фото 2) и линия электропередачи», — написал губернатор.

В результате атаки беспилотника на город Шебекино повреждены кровля, остекление и оборудование одного из объектов производственного предприятия. В селе Борисовка Волоконовского района в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы в результате сброса взрывного устройства с БПЛА.

Накануне, 21 октября, Гладков сообщил о гибели местного жителя в результате удара дрона по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.

Егор Алимов
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ дроны обстрел
