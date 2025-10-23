Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в селе Кукуевка Валуйского округа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Также пострадали два человека.

«Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы», — уточнил губернатор.

Пострадавших госпитализировали. Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.

Во вторник, 21 октября, в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области.

Мужчина скончался от полученных ранений до прибытия в больницу. Транспортное средство было уничтожено огнем.