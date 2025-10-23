Суд изъял активы у создателя «Потаенной России» на 1 млрд руб.

Алексей Шевцов (Фото: plioshiddenrussia / Telegram)

Суд в Ивановской области разрешил обратить в доход государства имущество бывшего главы Плёса и создателя проекта «Потаенная Россия» Алексея Шевцова (признан в России иноагентом), сообщает региональная прокуратура. Оно оценивается более чем в 1 млрд руб.

«Суд принял решение об удовлетворении исковых требований общей стоимостью более 1 млрд руб. и обратил в собственность государства объекты недвижимости, доли участия в коммерческих организациях и взыскал в доход Российской Федерации незаконно полученные доходы», — сказано в публикации.

Шевцов был главой Плёса в 2010–2011 годах, а в период с 2005 по 2015 год — местным депутатом. За это время, по данным прокуратуры, он монополизировал предпринимательскую деятельность в населенном пункте.

В иске прокуратуры также подчеркивается, что Шевцов оформил на родственников больше двух третей городской недвижимости — это порядка 100 объектов. Общая площадь присвоенных участков сопоставима с площадью Плёсского музея-заповедника, уточнил прокурор.

В начале октября Минюст признал Шевцова иноагентом. В список он попал за распространение фейков об «органах власти, включая правоохранительные органы», поясняло ведомство.

Шевцов — уроженец Орска и выпускник МГУ, начал предпринимательскую деятельность в Оренбуржье. В 2000-х он переключился на развитие города Плёса, начав с реставрации домов и открыв бутик-отель «Соборная слобода». Бизнес позднее расширился на рестораны, сувенирные магазины, продажу отреставрированных домов в Плёсе и т.д. Проект получил название «Потаенная Россия».