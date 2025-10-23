Бывшего мэра обвинили в оформлении на семью половины недвижимости Плёса

Алексей Шевцов (Фото: plioshiddenrussia / Telegram)

Бывший мэр Плёса (Ивановская область) Алексей Шевцов (признан иноагентом) оформил на родственников больше двух третей городской недвижимости — порядка 100 объектов, заявил региональный прокурор области Андрей Жугин на прениях по делу о взыскании более 1 млрд руб. с бывшего главы города.

Общая площадь присвоенных участков сопоставима с площадью Плёсского музея-заповедника, уточнил прокурор.

«Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — заявил Жугин (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября прокуратура Ивановской области подала иск к Шевцову об изъятии у него в доход государства коррупционных доходов (более 1 млрд рублей) и 150 объектов, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности.

По данным надзора, Шевцов, используя незаконные схемы, получил права на многочисленные объекты недвижимости земельные участки, которые использовались для отелей и развития собственной идеи — избинга. Прокурор попросил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В 2024–2025 годах из его незаконной собственности изъяли земельные участки, включая массив на берегу Волги площадью 20 га, арендованный за 500 небольшим рублей в год.

Шевцов был главой Плёса в 2010–2011 годах, а в периоды с 2005 по 2015 год — местным депутатом.

В начале октября Минюст признал Шевцова иноагентом. В список он попал за распространение фейков об «органах власти, включая правоохранительные органы», поясняло ведомство.