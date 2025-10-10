Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»
Минюст внес в реестр иностранных агентов поэтессу и филолога Полину Барскову.
В него также попали:
- музыкант Денис Загорье (Daniel Floor),
- блогер, автор YouTube-канала «Выход Есть!» Василий Садонин (у его канала 114 тыс. подписчиков),
- активист Тимур Тухватуллин,
- бывший мэр Плёса, автор «Потаенной России» Алексей Шевцов,
- медиапроект «Острый угол».
В сентябре РБК со ссылкой на два источника сообщал, что прокуратура Ивановской области потребовала изъять у Шевцова и его семьи более 1 млрд руб., «Кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой», ООО «Плёсские отели и избинги», ЧОП «Фортеция Плёс», торговый центр «Калашная улица» и другие активы. По версии прокурора, доходы компаний, подконтрольных экс-мэру, являются «имуществом, полученным коррупционным путем». Шевцов, уроженец Орска и выпускник МГУ, возглавлял Плёс в 2010–2011 годах, а с 2005 по 2015 год был местным депутатом.
В 2000-х Шевцов переключился на развитие города Плёс, начав с реставрации домов и открыв бутик-отель «Соборная слобода». Бизнес позднее расширился на рестораны, сувенирные магазины, продажу отреставрированных домов в Плёсе и т. д. Проект получил название «Потаенная Россия». Шевцов также разработал свою концепцию глэмпинга — избинг.
Барскова родилась в Ленинграде в 1976 году. Выпускница филологического факультета Санкт-Петербургского университета. С конца 1990-х живет в США, доцент Калифорнийского университета (Беркли), занималась русской прозой 1930-х годов. Преподает русскую литературу в Хэмпшир Колледже. В 2015 году за книгу «Живые картины» стала лауреатом премии Андрея Белого. Среди ее книг — «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов», «Блокадные после», «Сообщение Ариэля», » (В) место преступления».
По мнению Минюста, попавшие в реестр распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российской армии, «недостоверную информацию» о решениях и политике властей, выступали против военных действий на Украине и так далее.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов