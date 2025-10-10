Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»

Полина Барскова (Фото: Андрей Романенко / Wikipedia)

Минюст внес в реестр иностранных агентов поэтессу и филолога Полину Барскову.

В него также попали:

музыкант Денис Загорье (Daniel Floor),

блогер, автор YouTube-канала «Выход Есть!» Василий Садонин (у его канала 114 тыс. подписчиков),

активист Тимур Тухватуллин,

бывший мэр Плёса, автор «Потаенной России» Алексей Шевцов,

медиапроект «Острый угол».

В сентябре РБК со ссылкой на два источника сообщал, что прокуратура Ивановской области потребовала изъять у Шевцова и его семьи более 1 млрд руб., «Кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой», ООО «Плёсские отели и избинги», ЧОП «Фортеция Плёс», торговый центр «Калашная улица» и другие активы. По версии прокурора, доходы компаний, подконтрольных экс-мэру, являются «имуществом, полученным коррупционным путем». Шевцов, уроженец Орска и выпускник МГУ, возглавлял Плёс в 2010–2011 годах, а с 2005 по 2015 год был местным депутатом.

В 2000-х Шевцов переключился на развитие города Плёс, начав с реставрации домов и открыв бутик-отель «Соборная слобода». Бизнес позднее расширился на рестораны, сувенирные магазины, продажу отреставрированных домов в Плёсе и т. д. Проект получил название «Потаенная Россия». Шевцов также разработал свою концепцию глэмпинга — избинг.

Барскова родилась в Ленинграде в 1976 году. Выпускница филологического факультета Санкт-Петербургского университета. С конца 1990-х живет в США, доцент Калифорнийского университета (Беркли), занималась русской прозой 1930-х годов. Преподает русскую литературу в Хэмпшир Колледже. В 2015 году за книгу «Живые картины» стала лауреатом премии Андрея Белого. Среди ее книг — «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов», «Блокадные после», «Сообщение Ариэля», » (В) место преступления».

По мнению Минюста, попавшие в реестр распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российской армии, «недостоверную информацию» о решениях и политике властей, выступали против военных действий на Украине и так далее.