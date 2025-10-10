 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»

Полина&nbsp;Барскова
Полина Барскова (Фото: Андрей Романенко / Wikipedia)

Минюст внес в реестр иностранных агентов поэтессу и филолога Полину Барскову.

В него также попали:

  • музыкант Денис Загорье (Daniel Floor),
  • блогер, автор YouTube-канала «Выход Есть!» Василий Садонин (у его канала 114 тыс. подписчиков),
  • активист Тимур Тухватуллин,
  • бывший мэр Плёса, автор «Потаенной России» Алексей Шевцов,
  • медиапроект «Острый угол».

В сентябре РБК со ссылкой на два источника сообщал, что прокуратура Ивановской области потребовала изъять у Шевцова и его семьи более 1 млрд руб., «Кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой», ООО «Плёсские отели и избинги», ЧОП «Фортеция Плёс», торговый центр «Калашная улица» и другие активы. По версии прокурора, доходы компаний, подконтрольных экс-мэру, являются «имуществом, полученным коррупционным путем». Шевцов, уроженец Орска и выпускник МГУ, возглавлял Плёс в 2010–2011 годах, а с 2005 по 2015 год был местным депутатом.

В 2000-х Шевцов переключился на развитие города Плёс, начав с реставрации домов и открыв бутик-отель «Соборная слобода». Бизнес позднее расширился на рестораны, сувенирные магазины, продажу отреставрированных домов в Плёсе и т. д. Проект получил название «Потаенная Россия». Шевцов также разработал свою концепцию глэмпинга — избинг.

Барскова родилась в Ленинграде в 1976 году. Выпускница филологического факультета Санкт-Петербургского университета. С конца 1990-х живет в США, доцент Калифорнийского университета (Беркли), занималась русской прозой 1930-х годов. Преподает русскую литературу в Хэмпшир Колледже. В 2015 году за книгу «Живые картины» стала лауреатом премии Андрея Белого. Среди ее книг — «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов», «Блокадные после», «Сообщение Ариэля», » (В) место преступления».

По мнению Минюста, попавшие в реестр распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российской армии, «недостоверную информацию» о решениях и политике властей, выступали против военных действий на Украине и так далее.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Соперник Бетербиева сообщил об отмене боя с российским боксером Спорт, 17:55
Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске Политика, 17:52
Новый максимум биткоина и позиция ЦБ. События недели на крипторынке Крипто, 17:49
Жителей Бурятии призвали не есть сурков из-за риска заражения чумой Общество, 17:46
В Минтрансе проведут изменения в составе замминистров Политика, 17:45
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж Общество, 17:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ сохранил официальный курс доллара на выходные и 13 октября ниже ₽82 Инвестиции, 17:40
На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими Общество, 17:37
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео Политика, 17:34
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны Общество, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна Общество, 17:27
Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы Спорт, 17:24