 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В аэропорту Воронежа раскрыли схему с «мертвыми душами» на зарплатах

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Начальницу службы организации пассажирских перевозок в международном аэропорту Воронежа вместе с подельником осудили за получение незаконных доходов через фиктивное трудоустройство сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

«В Воронеже за трудоустройство «мертвых душ» осуждена начальник службы организации пассажирских перевозок ООО «Международный аэропорт Воронеж им. Петра I» и ее подельник», — говорится в сообщении.

Суд выяснил, что с 2023 по 2024 год осужденные искажали данные о трудоустройстве работников, заключали фиктивные трудовые контракты, чтобы необоснованно начислять зарплату. Так, они похитили более полумиллиона рублей.

Начальница получила четыре года колонии, а ее соучастник — три года. Приговор еще не вступил в силу.

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Политика
Юрий Гугнин

В феврале Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о хищении в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского через фиктивное трудоустройство.

С 2021 по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа академия заключила контракты с другими предприятиями на общую сумму более 300 млн руб. Тогда же бывший профессор учебного заведения Кирилл Цветков и другие работники фиктивно устроили на работу в академии более 150 человек и похитили средства, выделенные из бюджета на их зарплаты.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Воронеж отмывание денег аэропорты
Материалы по теме
Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов
Политика
Власти Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег
Политика
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14