В аэропорту Воронежа раскрыли схему с «мертвыми душами» на зарплатах

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Начальницу службы организации пассажирских перевозок в международном аэропорту Воронежа вместе с подельником осудили за получение незаконных доходов через фиктивное трудоустройство сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

«В Воронеже за трудоустройство «мертвых душ» осуждена начальник службы организации пассажирских перевозок ООО «Международный аэропорт Воронеж им. Петра I» и ее подельник», — говорится в сообщении.

Суд выяснил, что с 2023 по 2024 год осужденные искажали данные о трудоустройстве работников, заключали фиктивные трудовые контракты, чтобы необоснованно начислять зарплату. Так, они похитили более полумиллиона рублей.

Начальница получила четыре года колонии, а ее соучастник — три года. Приговор еще не вступил в силу.

В феврале Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о хищении в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского через фиктивное трудоустройство.

С 2021 по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа академия заключила контракты с другими предприятиями на общую сумму более 300 млн руб. Тогда же бывший профессор учебного заведения Кирилл Цветков и другие работники фиктивно устроили на работу в академии более 150 человек и похитили средства, выделенные из бюджета на их зарплаты.