СК завершил расследование дела о 150 фиктивных сотрудниках в академии ВКС

Фото: Военно-космической академией им. А.Ф.Можайского

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о хищении в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского через фиктивное трудоустройство, сообщил телеграм-канал военных следственных органов ведомства.

СК выяснил, что в период с 2021 по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа академия заключила контракты с другими предприятиями на общую сумму более 300 млн руб. В это время бывший профессор учебного заведения Кирилл Цветков и другие работники фиктивно устроили на работу в академии более 150 человек и похитили средства, выделенные из бюджета на их зарплаты.

Цветков и другие фигуранты дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Суд наложил арест на их имущество, сумма которого составила более 30 млн руб.

В феврале 2024 года «Коммерсантъ» писал, что «мертвые души» в Военно-космической академии были обнаружены при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных заведением по заказам Минобороны. Газета уточняла, что на тот момент были найдены данные о 82 фиктивных работниках научно-учебного центра академии, на которых были выписаны зарплаты на общую сумму в 8,4 млн руб.

По данным «Коммерсанта», СК после проверки, помимо Цветкова, задержал тогда еще троих сотрудников академии. Все они признали свою причастность к хищениям.