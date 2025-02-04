 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завершил расследование дела о 150 фиктивных сотрудниках в академии ВКС

Фото: Военно-космической академией им. А.Ф.Можайского
Фото: Военно-космической академией им. А.Ф.Можайского

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о хищении в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского через фиктивное трудоустройство, сообщил телеграм-канал военных следственных органов ведомства.

СК выяснил, что в период с 2021 по 2023 год при выполнении государственного оборонного заказа академия заключила контракты с другими предприятиями на общую сумму более 300 млн руб. В это время бывший профессор учебного заведения Кирилл Цветков и другие работники фиктивно устроили на работу в академии более 150 человек и похитили средства, выделенные из бюджета на их зарплаты.

Цветков и другие фигуранты дела проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Суд наложил арест на их имущество, сумма которого составила более 30 млн руб.

Бывшего главу района в Дагестане задержали за мошенничество
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В феврале 2024 года «Коммерсантъ» писал, что «мертвые души» в Военно-космической академии были обнаружены при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных заведением по заказам Минобороны. Газета уточняла, что на тот момент были найдены данные о 82 фиктивных работниках научно-учебного центра академии, на которых были выписаны зарплаты на общую сумму в 8,4 млн руб.

По данным «Коммерсанта», СК после проверки, помимо Цветкова, задержал тогда еще троих сотрудников академии. Все они признали свою причастность к хищениям.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Следственный комитет ВКС Минобороны хищения Военно-космическая академия
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о подозрении чиновницы из Подмосковья в коррупции
Общество
В Приморье предотвратили хищение ₽5 млрд при строительстве соцобъектов
Политика
Амурского бизнесмена приговорили к штрафу в ₽48 млн по делу о хищении
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
«Бесплатная» аренда и муляжи. Как клиенты обманывают онлайн-продавцовPro, 14:29
В CAS назвали дату слушаний дела тренера Федотова против ЦСКАСпорт, 14:26
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банкомНедвижимость, 14:21
Лавров назвал потерянную для Сирии землю из-за ИзраиляПолитика, 14:15
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в МосквеОбщество, 14:10
ВТБ изменил ставки по вкладам и повысил максимальную доходность до 22,6%Инвестиции, 14:08
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по КарелииОбщество, 14:02
Входящая в «ИКС Холдинг» Yadro займется климатическим оборудованиемТехнологии и медиа, 14:00
В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправкуОбщество, 13:58
В ФХР заявили о негативном отношении IIHF к сборной РоссииСпорт, 13:58
«УП» узнала о подготовке первой за три года масштабной ротации в ВСУПолитика, 13:51
В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку спустя 106 летОбщество, 13:47
СК завершил расследование дела о 150 фиктивных сотрудниках в академии ВКСОбщество, 13:45