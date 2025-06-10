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Война санкций ,  
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В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Генпрокуратура США обвинила россиянина Юрия Гугнина в отмывании $530 млн
Сюжет
Война санкций
США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?»
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Генпрокуратура США предъявила обвинения против проживающего в Нью-Йорке российского гражданина Юрия Гугнина, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. Об этом сообщает американский Минюст.

Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Мужчине 38 лет.

По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».

Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках, включая «Сбербанк», «Совкомбанк», «Банк ВТБ» и «Тинькофф Банк». Гугнина подозревают в помощи проведения платежей зарубежных клиентов для закупок электроники, попадающей под экспотные ограничения, а также искажении документов с помощью «закрашивания» имен и адресов российских клиентов.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«Предполагается, что Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, подозреваемый искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием».

Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. Если суд признает Гугнина виновным, ему грозит предельное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, а также 20 лет заключения по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, нарушении международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и связанном с этим сговоре, и 10 лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнении требований по борьбе с отмыванием денег. Еще пять лет заключения мужчине грозит за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.

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На сайте Evita говорится, что компания предоставляет полный пакет услуг по осуществлению трансграничных платежей: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен иностранных валют, конвертация стейблкоинов в фиатные деньги и обратно.

Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его «миллионером и основателем финтех-стартапа». Мужчина рассказал, что арендует трехкомнатуную квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.

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