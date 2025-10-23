«Коммерсантъ» узнал, кто купит бывшего производителя Zewa в России

Бумагоделательная машина на производстве санитарно-гигиенических бумаг компании ООО «Эволюция Комфорта (ЭвоКом)», Советск (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Светогорский ЦБК (бренд SvetoCopy) получит контроль над производителем бумажных санитарно-гигиенических изделий «Эволюция комфорта» («ЭвоКом»), который после ухода из России шведской Essity выкупил ее российские активы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, сделка должна быть закрыта в ближайшие дни, но ее сумма не раскрывается. Договор купли-продажи был подписан в конце прошлой недели, пишет издание.

На «ЭвоКом» претендовали сразу несколько компаний, в том числе структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «ФосАгро», владельца «Пикалевской соды» и Сясьского ЦБК Максима Волкова, отмечает издание.

НПАО «Светогорский ЦБК» ранее принадлежало американской Sylvamo Corporation, которая в 2022 году продала российский актив местному менеджменту за $420 млн. Сейчас комбинат принадлежит АО «Палп Инвест».

Шведский производитель Essity, выпускавший с 1994 года в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Tork и TENA, также объявил об уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года и затем, получив одобрение правительства, продал российский бизнес местному покупателю в 2023 году.

После этого бывшее подразделение шведской «Эссити» провело ребрендинг и сменило название на «Эволюция комфорта» (ЭвоКом»). Она стала выпускать продукцию под брендами Zemma, Libretta, Somfort и Tellus.

РБК направил запрос в OOO «ЭвоКом».