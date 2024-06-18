Производитель Zewa в России стал «Эволюцией комфорта»

К ребрендингу готовятся и торговые марки «Эссити», сообщили в компании. Шведский производитель Essity заявил о прекращении деятельности в России в июне

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Компания «Эссити», которая выпускает в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Tork и TENA, сменит название на «Эволюция комфорта», следует из данных ЕГРЮЛ.

«ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения — 18.06.2024», — написано там. Сокращенное наименование у компании на русском языке теперь — «Эвоком».

«Торговые марки тоже готовятся к ребрендингу: одно из условий сделки — переход части брендов на кириллицу, об изменениях брендов мы сообщим дополнительно», — сообщили РБК в «Эссити».

Среди товаров, которые производит «Эссити», — детские подгузники Libero, продукция для защиты при недержании TENA, средства женской гигиены Libresse, платки и салфетки Tork, бумажные полотенца, туалетная бумага, антисептические гели для рук и мыло.

В июне шведский производитель Essity сообщил о прекращении деятельности в России. Тогда компания говорила, что сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством. Производитель объявлял об уходе с российского рынка еще в апреле 2022 года.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн)», — рассказал тогда глава компании Магнус Грот.

Essity — это международная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. Она работает в России с 1994 года. У нее в стране есть три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тыс. человек.