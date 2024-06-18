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Война санкций ,  
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Производитель Zewa в России стал «Эволюцией комфорта»

Сюжет
Война санкций
К ребрендингу готовятся и торговые марки «Эссити», сообщили в компании. Шведский производитель Essity заявил о прекращении деятельности в России в июне
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Компания «Эссити», которая выпускает в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Tork и TENA, сменит название на «Эволюция комфорта», следует из данных ЕГРЮЛ.

«ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения — 18.06.2024», — написано там. Сокращенное наименование у компании на русском языке теперь — «Эвоком».

«Торговые марки тоже готовятся к ребрендингу: одно из условий сделки — переход части брендов на кириллицу, об изменениях брендов мы сообщим дополнительно», — сообщили РБК в «Эссити».

Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Среди товаров, которые производит «Эссити», — детские подгузники Libero, продукция для защиты при недержании TENA, средства женской гигиены Libresse, платки и салфетки Tork, бумажные полотенца, туалетная бумага, антисептические гели для рук и мыло.

В июне шведский производитель Essity сообщил о прекращении деятельности в России. Тогда компания говорила, что сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством. Производитель объявлял об уходе с российского рынка еще в апреле 2022 года.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн)», — рассказал тогда глава компании Магнус Грот.

Essity — это международная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. Она работает в России с 1994 года. У нее в стране есть три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тыс. человек.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Essity Zewa Libresse ребрендинг

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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