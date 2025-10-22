Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином под вопросом

Трамп допустил, что его встреча с Си, предположительно, на саммите АТЭС, может не состояться, но выразил надежду на выгодную торговую сделку

Встреча с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Южной Корее должна быть успешной, однако она может и не состояться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди. Может она не случиться, могут произойти вещи, когда кто-то скажет, я не хочу встречаться, слишком грязно, но это не грязно, а просто бизнес», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что рассчитывает заключить с Китаем выгодную торговую сделку. Ранее, после того, как Пекин ввел экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами, Трамп утверждал, что для его встречи с Си теперь «нет никаких оснований».

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в конце месяца на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Он пройдет с 31 октября по 1 ноября.

Точные дата и время предполагаемой встречи пока не объявлены, но сам Трамп ранее допускал, что она состоится примерно через две недели.

На выходных в преддверии встречи министр финансов США Скотт Бессент должен встретиться с китайскими представителями, чтобы обсудить снижение напряженности в сфере торговли.

Трамп сообщил, что это, а также фентанил, закупки сои и Тайвань могут войти в повестку его переговоров с китайским лидером.

США обвиняют Китай в субсидировании производства и экспорта синтетического опиата фентанила и других запрещенных препаратов, спровоцировавших волну опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Трамп также грозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою. Кроме того, США поддерживают Тайвань, который Китай считает своей территорией. Что касается пошлин, то Трамп начал торговую войну против Китая и других стран, придя к власти. После того как Китай в начале октября объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов (страна является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%) Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх существующей ставки. Предварительно, она начнет действовать с 1 ноября. Если торговое соглашение не будет достигнуто, размер пошлин может вырасти до 157%. «Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — говорили в китайском Министерстве коммерции.