Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

Фото: Яков Князев / ТАСС

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал глава региона. Он добавил, что автомобиль уничтожен огнем.

Ранее в 16:54 мск Гладков объявил о ракетной опасности на территории Белгородской области. Через девять минут он сообщил об отбое.

Накануне губернатор сообщил о гибели двух мирных жителей в результате удара беспилотника в селе Ясные Зори на территории сельхозпредприятия в Белгородской области. Еще одного жителя региона доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.