Военная операция на Украине⁠,
0

Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

Гладков: в результате удара FPV-дрона в Белгородской области погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал глава региона. Он добавил, что автомобиль уничтожен огнем.

Ранее в 16:54 мск Гладков объявил о ракетной опасности на территории Белгородской области. Через девять минут он сообщил об отбое.

ВСУ атаковали три района в Белгородской области
Общество

Накануне губернатор сообщил о гибели двух мирных жителей в результате удара беспилотника в селе Ясные Зори на территории сельхозпредприятия в Белгородской области. Еще одного жителя региона доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
