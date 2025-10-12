Трамп поручил выплатить зарплаты военным США вопреки шатдауну
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат военнослужащим, несмотря на продолжающийся шатдаун, то есть временное прекращение работы правительства и всех госучреждений.
«Используя свои полномочия как Верховного главнокомандующего, я поручаю нашему военному министру Питу Хегсетху направить все доступные средства, чтобы выплатить зарплаты нашим военнослужащим 15 октября», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что без принятия дополнительных мер «военные не получили бы зарплату», в этом он винит лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и приводит его слова о том, что во время шатдауна «с каждым днем становится лучше».
Президент подчеркнул, что он не согласен с этими словами и заявил, что средства на зарплаты военным уже найдены. «Я не позволю демократам с помощью вызванной ими опасной приостановки работы правительства держать в заложниках наших военных и безопасность страны», — заявил глава Белого дома.
Он также выразил уверенность, что демократы должны поддержать законопроект о возобновлении финансирования правительства, после чего можно будет перейти к обсуждению других бюджетных вопросов.
Ранее республиканец назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов и заявил, что в случае продолжения шатдауна придется сократить федеральных чиновников, которых не восстановят в будущем.
Частичный шатдаун федерального правительства США начался 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение. В таких условиях работу продолжают лишь структуры, связанные с национальной безопасностью и защитой жизни граждан. Работники этих ведомств, включая военных, как правило, получают зарплату после урегулирования бюджетного кризиса.
С 1977 года правительство США более 20 раз сталкивалось с временной приостановкой финансирования. В Белом доме предупредили, что в этот раз шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю, а также к массовым увольнениям госслужащих.
