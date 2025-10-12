Трамп поручил выплатить зарплаты военным США вопреки шатдауну

Трамп поручил главе Пентагона выплатить зарплаты военнослужащим 15 октября, несмотря на шатдаун. Президент заявил, что средства уже найдены и обвинил демократов в попытке «держать армию в заложниках»

Дональд Трамп (Фото: Zuma \ ТАСС)

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат военнослужащим, несмотря на продолжающийся шатдаун, то есть временное прекращение работы правительства и всех госучреждений.

«Используя свои полномочия как Верховного главнокомандующего, я поручаю нашему военному министру Питу Хегсетху направить все доступные средства, чтобы выплатить зарплаты нашим военнослужащим 15 октября», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что без принятия дополнительных мер «военные не получили бы зарплату», в этом он винит лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и приводит его слова о том, что во время шатдауна «с каждым днем становится лучше».

Президент подчеркнул, что он не согласен с этими словами и заявил, что средства на зарплаты военным уже найдены. «Я не позволю демократам с помощью вызванной ими опасной приостановки работы правительства держать в заложниках наших военных и безопасность страны», — заявил глава Белого дома.

Он также выразил уверенность, что демократы должны поддержать законопроект о возобновлении финансирования правительства, после чего можно будет перейти к обсуждению других бюджетных вопросов.

Ранее республиканец назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов и заявил, что в случае продолжения шатдауна придется сократить федеральных чиновников, которых не восстановят в будущем.

Частичный шатдаун федерального правительства США начался 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение. В таких условиях работу продолжают лишь структуры, связанные с национальной безопасностью и защитой жизни граждан. Работники этих ведомств, включая военных, как правило, получают зарплату после урегулирования бюджетного кризиса.

С 1977 года правительство США более 20 раз сталкивалось с временной приостановкой финансирования. В Белом доме предупредили, что в этот раз шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю, а также к массовым увольнениям госслужащих.