Трамп рассказал о раненных в перестрелках в Чикаго

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера «жалкими» за неспособность защитить жителей города от преступности. Соответствующий комментарий Трамп разместил в соцсети Truth Social.

«В Чикаго за выходные было ранено из оружия 14 человек, четверо погибших! Что теперь скажут неудачливый губернатор Притцкер и не менее жалкий мэр?» — написал республиканец.

Трамп также призвал власти Чикаго как можно скорее обратиться за помощью к федеральному правительству.

В начале октября президент США призвал привлечь Джонсона и Прицкера к уголовной ответственности за неспособность защитить работников миграционной службы (ICE), машину которых протаранили участники протестов против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов в Чикаго. Во время беспорядков сотрудники миграционной службы ранили женщину, попытавшуюся наехать на них на своей машине.

На фоне протестов Трамп распорядился направить 300 бойцов Нацгвардии в штат Иллинойс, позже власти штата и города Чикаго подали на это решение в суд, назвав развертывание войск «политически мотивированным».

Губернатор назвал действия Трампа «беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам Прицкера, президента волнует не вопрос безопасности, а желание взять штат под свой контроль.

Республиканец ранее уже заявлял, что в крупнейших городах США, управляемых демократами, растет преступность, и объяснял размещение войск Нацгвардии на улицах крупных городов попыткой защитить американцев от нелегальных иммигрантов и «радикальных левых».