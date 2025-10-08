 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФБР сообщило о 110 тыс. бандитах в Чикаго

Директор ФБР Патель: в Чикаго действуют 110 тыс. членов преступных банд
Фото: Jim Vondruska / Getty Images
Фото: Jim Vondruska / Getty Images

В Чикаго действуют 110 тыс. членов банд, сообщил директор ФБР Кэш Патель, передает в Newsweek. Население Чикаго — 2,7 млн человек.

«Когда я был там сегодня… Мы узнали, что на улицах Чикаго орудуют 110 тыс. членов банд. Все верно. Вы меня правильно поняли. Только в этом году у них было 1,2 тыс. случаев стрельбы и 360 убийств», — сказал он.

Город Чикаго находится в штате Иллинойс. Президент США Дональд Трамп 5 октября направил в этот штат служащих Национальной гвардии Техаса для борьбы с преступностью. Это произошло без согласования с местными властями, что вызвало возмущение у последних.

«Все началось с федеральных агентов, скоро оно повлечет за собой использование федеральных сил Национальной гвардии Иллинойса против нашей воли, а теперь еще и отправку войск другого штата», — заявил губернатор Роберт Притцкер.

Трамп заявил, что «не собирается развязать войну» с Чикаго
Политика

Притцкер подчеркнул, что причин для размещения федеральных войск в штате без согласия местных властей нет, и призвал губернатора Техаса Грега Эббота (республиканца) «отозвать любую поддержку этого решения». Тот в ответ заявил, что «полностью санкционировал» развертывание техасских войск в других штатах «для обеспечения безопасности федеральных чиновников».

Сразу после этого штат Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа. Они отметили, что отправка солдат является незаконной. Истцы попросили остановить «опасную и неконституционную федерализацию членов Нацгвардии». В иске также утверждается, что развертывание войск в штатах является политически мотивированным.

Притцкер назвал действия Белого дома антиамериканскими, добавив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам Притцкера, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Чикаго ФБР Кэш Патель преступность
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
За четыре дня в результате стрельбы в Чикаго погибли семь человек
Общество
WP узнала, что Пентагон планирует разместить войска в Чикаго
Политика
Трамп заявил о планах после столицы навести порядок в Чикаго и Нью-Йорке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Госдума в первом чтении одобрила проект реформы медобразования Общество, 15:09
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области Политика, 15:06
Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо Спорт, 15:03
Что делать, если сложно вывести бизнес из недружественных странПодписка на РБК, 14:59
Володин объяснил денонсацию соглашения с США по утилизации плутония Политика, 14:54
Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд Общество, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream Политика, 14:49
Греф пошутил про разделение «Яндекса» Экономика, 14:47
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дума отклонила проект об усилении контроля пожаробезопасности на стройках Недвижимость, 14:36
Нетаньяху ответил критикам в США словами о бомбежках Германии и Хиросимы Политика, 14:34
Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом Политика, 14:33
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 14:29