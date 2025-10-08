ФБР сообщило о 110 тыс. бандитах в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Getty Images

В Чикаго действуют 110 тыс. членов банд, сообщил директор ФБР Кэш Патель, передает в Newsweek. Население Чикаго — 2,7 млн человек.

«Когда я был там сегодня… Мы узнали, что на улицах Чикаго орудуют 110 тыс. членов банд. Все верно. Вы меня правильно поняли. Только в этом году у них было 1,2 тыс. случаев стрельбы и 360 убийств», — сказал он.

Город Чикаго находится в штате Иллинойс. Президент США Дональд Трамп 5 октября направил в этот штат служащих Национальной гвардии Техаса для борьбы с преступностью. Это произошло без согласования с местными властями, что вызвало возмущение у последних.

«Все началось с федеральных агентов, скоро оно повлечет за собой использование федеральных сил Национальной гвардии Иллинойса против нашей воли, а теперь еще и отправку войск другого штата», — заявил губернатор Роберт Притцкер.

Притцкер подчеркнул, что причин для размещения федеральных войск в штате без согласия местных властей нет, и призвал губернатора Техаса Грега Эббота (республиканца) «отозвать любую поддержку этого решения». Тот в ответ заявил, что «полностью санкционировал» развертывание техасских войск в других штатах «для обеспечения безопасности федеральных чиновников».

Сразу после этого штат Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа. Они отметили, что отправка солдат является незаконной. Истцы попросили остановить «опасную и неконституционную федерализацию членов Нацгвардии». В иске также утверждается, что развертывание войск в штатах является политически мотивированным.

Притцкер назвал действия Белого дома антиамериканскими, добавив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам Притцкера, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.