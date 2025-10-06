Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии

Протесты в Чикаго, штат Иллинойс, 30 сентября 2025 года (Фото: Peter Serocki / Shutterstock)

Штат Иллинойс и город Чикаго в понедельник подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после его решения отправить в штат 300 бойцов Национальной гвардии, сообщает CNN.

«Отправка ответчиками федеральных войск в Иллинойс является явно незаконной. Истцы просят суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Национальной гвардии Соединенных Штатов», — говорится в иске.

В иске, поданном в окружной суд США в Иллинойсе, утверждается, что развертывание войск Нацгвардии является политически мотивированным. Там также утверждается, что Трамп неоднократно допускал «угрожающие и уничижительные» высказывания о Чикаго и штате Иллинойс. Среди ответчиков — президент, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр обороны Пит Хегсет.

В Белом доме 5 октября сообщили, что президент Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс. Решение было принято «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которое отказываются пресекать местные власти».

В Чикаго, как и в других городах США, продолжаются протесты против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов, которые проводят сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Губернатор Иллинойса Джей Притцкер назвал действия Белого дома антиамериканскими, добавив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам Притцкера, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.

Ранее, 4 октября, суд временно заблокировал решение Трампа о развертывании Национальной гвардии в Портленде. Судья постановила, что президент превысил свои конституционные полномочия при мобилизации федеральных войск для работы на местном уровне. Ранее Трамп и Минобороны отдали распоряжение о 60-дневном развертывании в Портленде войск Нацгвардии для борьбы с протестами против иммиграционной политики.