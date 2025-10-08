Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса

Трамп после нападения на агентов ICE призвал посадить глав Чикаго и Иллинойса

Брэндон Джонсон и Джей Роберт Прицкер (Фото: Eileen T. Meslar / Chicago Tribune / Zuma / ТАСС)

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить работников миграционной службы (ICE), заявил президент США в соцсети Truth Social.

«Мэр Чикаго должен сидеть за то, что не смог защитить сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже», — написал Дональд Трамп.

В Чикаго участники протестов протаранили 4 октября одну из машин сотрудников миграционной полиции, а после заблокировали ей проезд. Во время беспорядков сотрудники миграционной службы ранили женщину, попытавшуюся наехать на своей машине на агентов ICE.

NYT написала, что полиции Чикаго было приказано игнорировать просьбы агентов миграционной полиции о помощи.

5 октября Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в штат Иллинойс, решение было принято «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которые отказываются пресекать местные власти».

6 октября штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на это решение. В иске было указано, что развертывание войск является политически мотивированным.

Прицкер назвал действия Белого дома «беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам губернатора, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под свой контроль.