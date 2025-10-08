 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса

Трамп после нападения на агентов ICE призвал посадить глав Чикаго и Иллинойса
Брэндон Джонсон и&nbsp;Джей Роберт Прицкер
Брэндон Джонсон и Джей Роберт Прицкер (Фото: Eileen T. Meslar / Chicago Tribune / Zuma / ТАСС)

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить работников миграционной службы (ICE), заявил президент США в соцсети Truth Social.

«Мэр Чикаго должен сидеть за то, что не смог защитить сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже», — написал Дональд Трамп.

В Чикаго участники протестов протаранили 4 октября одну из машин сотрудников миграционной полиции, а после заблокировали ей проезд. Во время беспорядков сотрудники миграционной службы ранили женщину, попытавшуюся наехать на своей машине на агентов ICE.

Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии
Политика
Протесты в Чикаго, штат Иллинойс, 30 сентября 2025 года

NYT написала, что полиции Чикаго было приказано игнорировать просьбы агентов миграционной полиции о помощи.

5 октября Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в штат Иллинойс, решение было принято «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которые отказываются пресекать местные власти».

6 октября штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на это решение. В иске было указано, что развертывание войск является политически мотивированным.

Прицкер назвал действия Белого дома «беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. По словам губернатора, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под свой контроль.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

