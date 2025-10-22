 Перейти к основному контенту
Латвия заявила, что не пропустит самолет Путина в Венгрию через свое небо

В Латвии заявили, что не видят признаков готовности России к мирному процессу. Ранее о готовности предоставить свое воздушное пространство заявил МИД Болгарии. Возможную встречу Путина и Трампа запланировали в Будапеште
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет самолета российского президента Владимира Путина через свое воздушное пространство в Будапешт на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом МИД Латвии заявил латвийскому агентству LETA.

В МИДе отметили, что Латвия поддерживает усилия Трампа по прекращению конфликта России и Украины, но на данный момент, по мнению дипведомства, нет признаков готовности Москвы к конструктивному мирному процессу.

В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил о готовности предоставить самолету Путина воздушный коридор в Будапешт через территорию страны. «Как может состояться встреча, если один из участников не может на нее попасть?» — отметил болгарский дипломат.

Возможную встречу Трампа и Путина запланировали после телефонного разговора двух лидеров 16 октября. Темой беседы были вопросы урегулирования на Украине. Местом проведения встречи был выбран Будапешт. Прошлая встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в середине августа.

Изначально Трамп сообщал о проведении саммита с Путиным в течение ближайших недель. Позже, 21 октября, Белый дом сообщил, что встреча лидеров не планируется в ближайшее время. NBC со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США счел обе стороны неготовыми к переговорам.

Днем ранее, 20 октября, состоялся телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам российского дипломата, беседа была посвящена обсуждению возможной встречи лидеров России и США в Будапеште.

По данным Reuters, 23 октября планировалась встреча Лаврова и Рубио, но, как сообщал CNN, ее отложили. Как писало агентство со ссылкой на источники, последнее свидетельствует о том, что Вашингтон, вероятно, не хочет проводить саммит, поскольку ему стало очевидно, что на встрече в Венгрии сделку заключить не получится. В МИД России опровергли сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио, заявив, что договоренности о сроках и месте контакта не было в принципе.

Читайте РБК в Telegram.

