Минэнерго выявило рост цен выше инфляции на некрупных сетях АЗС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На небольших независимых сетях АЗС в ряде регионов России зафиксировали рост цен на топливо, опережающий инфляцию. В то же время крупные сети АЗС придерживаются более социально ориентированной ценовой политики. Об этом РБК сообщило Министерство энергетики.

В ведомстве заявили, что подобные ситуации остаются на особом контроле. В Минэнерго добавили, что в ведомстве осуществляют ежедневный мониторинг рынка нефтепродуктов и проводят системную работу с регионами для обеспечения бесперебойного снабжения топливом экономики и населения страны.

«При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что, благодаря ранее введенным правительством временным запретам на экспорт бензина, на внутренний рынок направили дополнительные объемы топлива. Также отмечается, что действует временный запрет на экспорт дизельного топлива для «непроизводителей», чтобы предотвратить вывоз из страны топлива, предназначенного для внутреннего потребления.

В конце сентября правительство продлило до конца 2025 года временный запрет на экспорт бензина, принятый в конце июля и продленный в августе. Решение приняли на фоне снижения поставок топлива на АЗС в ряд регионов из-за снижения объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Президент России Владимир Путин 12 октября подписал указ, временно отменяющий порог отклонения цен при расчете топливного демпфера. С 1 октября по 1 мая демпферные выплаты нефтяным компаниям будут начисляться без учета ценовой разницы на бензин АИ-92 и дизель.

Топливный демпфер — это инструмент, стимулирующий поставки бензина и дизеля на внутренний рынок. Когда экспорт топлива становится выгоднее внутренних продаж, государство компенсирует нефтяным компаниям эту разницу, сдерживая рост цен. При превышении внутренними ценами установленного порога выплаты по демпферу прекращаются.