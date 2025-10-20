 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ВСУ атаковали три района в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три района в Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников, затронувшей три района. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, в результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура, предварительно жертв среди гражданского населения нет.

В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, выбив окна в 14 квартирах и повредив легковой автомобиль осколками. В том же округе в селе Старовщина повреждены фасад частного дома, забор и автомобиль.

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

В Грайворонском округе атака дрона привела к повреждению линии электропередачи, оставив без света жителей четырех сел — Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны, уточнил глава региона.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка в частном доме повреждены окна, крыша и хозяйственные постройки. В селе Борисовка беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив кровлю, остекление дома и надворные строения. Информация о последствиях атак продолжает уточняться местными властями и экстренными службами.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Вячеслав Гладков атака дронов беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов
Политика
Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину Общество, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Будущее пенсионных накоплений: как сделать ПДС понятным и выгодным Радио РБК, 22:05
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» Спорт, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов Общество, 22:03
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе Общество, 21:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные Политика, 21:34
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование Общество, 21:31
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ Спорт, 21:27
Американский гроссмейстер умер в 29 лет Спорт, 21:14