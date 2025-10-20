ВСУ атаковали три района в Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников, затронувшей три района. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, в результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура, предварительно жертв среди гражданского населения нет.

В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, выбив окна в 14 квартирах и повредив легковой автомобиль осколками. В том же округе в селе Старовщина повреждены фасад частного дома, забор и автомобиль.

В Грайворонском округе атака дрона привела к повреждению линии электропередачи, оставив без света жителей четырех сел — Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны, уточнил глава региона.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка в частном доме повреждены окна, крыша и хозяйственные постройки. В селе Борисовка беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив кровлю, остекление дома и надворные строения. Информация о последствиях атак продолжает уточняться местными властями и экстренными службами.