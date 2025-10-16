 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Задержанной певице Наоко вменили административную статью

Задержанной певице Наоко вменили статью о нарушении общественного порядка
Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

Певице Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла на улицах Санкт-Петербурга вместе с группой Stoptime песни иноагентов, вменяют «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте», (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе городских судов.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб.

«Материалы поступили», — сообщили в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» писала, что на девушку составили оставили протоколы по двум статья — ч.1 ст.20.2.2 КоАП, а также о публичной дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Информацию о второй статье РБК не подтвердили.

Дарья Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Известность певица и группа Stoptime получили после того, как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

Логинову задержали накануне. Она исполняла в центре города запрещенную песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом), «Кооператив «Лебединое озеро» (в мае 2025 года Приморский суд Петербурга объявил эту композицию «запрещенной в России информацией»). Также на концерте пели композицию уральской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом).

Как пишет «Фонтанка», в отдел полиции также явились барабанщик и гитарист Stoptime. Саму Логинову уже доставили в суд в наручниках.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
КоАП иноагенты Санкт-Петербург задержания
Материалы по теме
В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки
Политика
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов
Политика
Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео Политика, 15:21
Задержанной певице Наоко вменили административную статью Общество, 15:18
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки Общество, 15:17
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 15:10
Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа Политика, 15:08
Акции «РусГидро» выросли на похвале от Владимира Путина Инвестиции, 15:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство Спорт, 15:04
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС Политика, 15:02
В Bestune заявили о планах локализовать сборку автомобилей в России Авто, 15:01
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 15:00
Нейросеть оценила цены на жилье в городах Золотого кольца осенью Недвижимость, 15:00
Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55