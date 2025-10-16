Задержанной певице Наоко вменили административную статью

Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

Певице Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла на улицах Санкт-Петербурга вместе с группой Stoptime песни иноагентов, вменяют «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте», (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе городских судов.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб.

«Материалы поступили», — сообщили в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» писала, что на девушку составили оставили протоколы по двум статья — ч.1 ст.20.2.2 КоАП, а также о публичной дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Информацию о второй статье РБК не подтвердили.

Дарья Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Известность певица и группа Stoptime получили после того, как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

Логинову задержали накануне. Она исполняла в центре города запрещенную песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом), «Кооператив «Лебединое озеро» (в мае 2025 года Приморский суд Петербурга объявил эту композицию «запрещенной в России информацией»). Также на концерте пели композицию уральской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом).

Как пишет «Фонтанка», в отдел полиции также явились барабанщик и гитарист Stoptime. Саму Логинову уже доставили в суд в наручниках.