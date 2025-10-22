Путин проведет мероприятия по линии Генштаба вооруженных сил

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин проведет мероприятия по линии Генерального штаба вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

По его словам, это произойдет в ближайший час. Других подробностей запланированного мероприятия Песков не привел.

В последний раз глава государства проводил совещание с руководством Генштаба и Минобороны в Санкт-Петербурге 7 октября. Президенту было доложено об обстановке на фронте.

На встрече было подтверждено, что стратегическая инициатива в ходе военной операции полностью остается за ВС России. В 2025 году силами российской армии взято под контроль почти 5 тыс. кв. км территорий и 212 населенных пунктов, отметил Путин.

Накануне в Минобороны России сообщили, что военные с помощью авиации и беспилотников нанесли удары по обеспечивающим действия ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Для ударов также задействовали ракетные войска и артиллерию. Кроме того, поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.