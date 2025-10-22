 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин проведет мероприятия по линии Генштаба вооруженных сил

Песков: Путин в ближайший час проведет мероприятие по линии Генштаба ВС России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин проведет мероприятия по линии Генерального штаба вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

По его словам, это произойдет в ближайший час. Других подробностей запланированного мероприятия Песков не привел.

В последний раз глава государства проводил совещание с руководством Генштаба и Минобороны в Санкт-Петербурге 7 октября. Президенту было доложено об обстановке на фронте.

На встрече было подтверждено, что стратегическая инициатива в ходе военной операции полностью остается за ВС России. В 2025 году силами российской армии взято под контроль почти 5 тыс. кв. км территорий и 212 населенных пунктов, отметил Путин.

Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск
Политика
Валерий Герасимов

Накануне в Минобороны России сообщили, что военные с помощью авиации и беспилотников нанесли удары по обеспечивающим действия ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Для ударов также задействовали ракетные войска и артиллерию. Кроме того, поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Валерия Доброва
Владимир Путин Генштаб совещание
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск
Политика
Главе Генштаба Валерию Герасимову продлили срок службы
Политика
Генштаб назвал даты осеннего призыва в 2025 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 12:41
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду Спорт, 12:40
В Москве задержан глава агентства недвижимости за махинации на ₽50 млн Недвижимость, 12:38
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году Экономика, 12:34
Топ-5 карьерных страхов. Как с ними бороться Образование, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как суд и арбитраж могут помочь российским инвесторам за рубежом РБК Компании, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минфин запланировал провести в 2026 году два-три SPO госкомпаний Инвестиции, 12:29
Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе Общество, 12:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 12:22
Бренду белорусского вина отказали в регистрации в России из-за Prosecco Вино, 12:21
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Дуров напугал мир интернет-дистопией. Что это и когда наступит Life, 12:19