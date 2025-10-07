Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео
Президент Владимир Путин провел совещанием с руководством Генштаба и Минобороны в Санкт-Петербурге. Встреча с военными началась в Петропавловском соборе, после чего главе государства было доложено об обстановке на фронте, сообщила пресс-служба Кремля.
«В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территорий — 4,8 кв км., и 212 населенных пунктов», — отметил президент в ходе совещания, говоря о ходе военной операции.
