Военная операция на Украине⁠,
0

Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео

Появилось видео совещания Путина с Генштабом и Минобороны в Петербурге
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео
Video

Президент Владимир Путин провел совещанием с руководством Генштаба и Минобороны в Санкт-Петербурге. Встреча с военными началась в Петропавловском соборе, после чего главе государства было доложено об обстановке на фронте, сообщила пресс-служба Кремля.

«В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территорий — 4,8 кв км., и 212 населенных пунктов», — отметил президент в ходе совещания, говоря о ходе военной операции.

Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео
Политика

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

