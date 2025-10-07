Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск
Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам и военнно-промышленному комплексу Украины, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время совещания с руководством министерства обороны и Генштаба.
По его словам, приоритетные задачи — это поражение предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.
Герасимов отчитался о деятельности каждой из группировок войск. Так, по его словам, группировка «Север» действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины. Ее военнослужащие успешно продвигаются в южной части Волчанска.
«Запад» «завершает разгром» ВСУ в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается борьба за населенный пункт Ямполь, большая часть которого контролируется российскими войсками.
Войска южной группировки с боями продвигаются в Северске и Константиновке. Накануне, 6 октября, было завершено уничтожение заблокированных подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, рассказал Герасимов.
Наиболее активные боевые действия ведет группировка войск «Центр» на красноармейском и днепропетровском направлениях, развивая наступление. «Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска», — отметил Герасимов. По его словам, окружен населенный пункт севернее Красноармейска — это Родинское, сейчас его зачищают от ВСУ.
Группировка войск «Восток» продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, добавил Герасимов. По его словам, с 1 сентября на этом направлении под контроль российских войск перешло более 200 кв км территории.
Всего российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на совещании.
