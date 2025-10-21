Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные с помощью авиации и беспилотников нанесли удары по обеспечивающим действия ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минобороны.

Для ударов также задействовали ракетные войска и артиллерию. Кроме того, поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Накануне военное ведомство отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Под прицелом оказались и места хранения украинских дронов, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 142 районах.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



