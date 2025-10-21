 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины

Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные с помощью авиации и беспилотников нанесли удары по обеспечивающим действия ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минобороны.

Для ударов также задействовали ракетные войска и артиллерию. Кроме того, поражены места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Накануне военное ведомство отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Под прицелом оказались и места хранения украинских дронов, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 142 районах.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


Полина Дуганова
Украина беспилотники энергетика Минобороны
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Лавров назвал главную тему телефонного разговора с Рубио Политика, 13:40
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян Спорт, 13:36
Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах Политика, 13:36
Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму Политика, 13:32
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 13:22
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию Политика, 13:22
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта Политика, 13:14
Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей Спорт, 13:14
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию Политика, 13:11
Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику Общество, 13:04
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Депутат предложил признавать криптовалюты совместно нажитым имуществом Крипто, 13:00
Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой Общество, 12:59
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk Политика, 12:58