 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Дагестане запретили публиковать данные о терактах и работе ПВО

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Дагестане введен запрет на публикацию информации о последствиях терактов и атак украинских дронов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно новым правилам, запрещено публиковать фото, видео и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий. Ограничения также касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Кроме того, нельзя будет публиковать данные о дислокации военных, а также о критически важной инфраструктуре — мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности.

«Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти России и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете», — пояснили в кабмине республики.

В Дагестане задержали пять жителей, планировавших теракт против силовиков
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Дагестане в течение 2025 года 25 жителей и гостей республики были привлечены к административной ответственности за запуски БПЛА. Власти республики отмечали, что в последнее время в Дагестане растет число несанкционированных запусков дронов. В 2023-м для обеспечения общественной безопасности Меликов ввел запрет на использование беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дагестан ВСУ ПВО Сергей Меликов
Сергей Меликов фото
Сергей Меликов
политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
Материалы по теме
ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане
Общество
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане
Общество
В Дагестане тренера по борьбе заподозрили в убийстве сына любовницы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине Политика, 14:13
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Умер генерал Николай Акимов Общество, 14:07
Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна Политика, 14:00
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге Общество, 14:00
Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 13:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 13:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года Политика, 13:51
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся Политика, 13:44
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за квартал Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
При ударе дрона в Курской области погибла женщина Политика, 13:43
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы Политика, 13:38
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 13:25