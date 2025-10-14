В Дагестане запретили публиковать данные о терактах и работе ПВО

Фото: Минобороны России

В Дагестане введен запрет на публикацию информации о последствиях терактов и атак украинских дронов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно новым правилам, запрещено публиковать фото, видео и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий. Ограничения также касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Кроме того, нельзя будет публиковать данные о дислокации военных, а также о критически важной инфраструктуре — мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности.

«Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти России и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете», — пояснили в кабмине республики.

В Дагестане в течение 2025 года 25 жителей и гостей республики были привлечены к административной ответственности за запуски БПЛА. Власти республики отмечали, что в последнее время в Дагестане растет число несанкционированных запусков дронов. В 2023-м для обеспечения общественной безопасности Меликов ввел запрет на использование беспилотников.