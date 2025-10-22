 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи мужчину задержали за призывы к финансированию ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Сочи задержан мужчина за призывы к финансированию ВСУ и подготовку к вступлению в проукраинскую террористическую организацию, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По данным следствия, мужчина 1993 года рождения планировал вступить в организацию и связался с ее представителем для набора добровольцев, желающих участвовать в боевых действиях против российских военных. Кроме того, задержанный регистрировал аккаунты членов организации через мессенджер с подложными документами, а также размещал призывы к финансированию ВСУ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности террористической организации. Максимальное наказание по ней — двадцать лет лишения свободы. Он уже признал свою вину.

ФСБ задержала мужчину за сообщения Киеву о движении техники по Транссибу
Политика

Накануне, 21 октября, сотрудники ФСБ по подозрению в передаче на Украину данных о ПВО и других объектах Минобороны задержали в Москве 26-летнего мужчину. Речь идет об объектах военного ведомства в Подмосковье и Краснодарском крае. Задержанный также передавал украинским спецслужбам координаты местности для наведения ракет и дронов.

Кроме того, подозреваемый в 2019–2020 годах выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, а также «инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования» и встречался с сотрудниками СБУ.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Сочи Краснодарский край ФСБ задержание уголовное дело террористическая организация
Материалы по теме
ФСБ задержала мужчину за сообщения Киеву о движении техники по Транссибу
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Москве из-за данных о ПВО
Политика
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 12:41
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду Спорт, 12:40
В Москве задержан глава агентства недвижимости за махинации на ₽50 млн Недвижимость, 12:38
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году Экономика, 12:34
Топ-5 карьерных страхов. Как с ними бороться Образование, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как суд и арбитраж могут помочь российским инвесторам за рубежом РБК Компании, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минфин запланировал провести в 2026 году два-три SPO госкомпаний Инвестиции, 12:29
Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе Общество, 12:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 12:22
Бренду белорусского вина отказали в регистрации в России из-за Prosecco Вино, 12:21
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Дуров напугал мир интернет-дистопией. Что это и когда наступит Life, 12:19