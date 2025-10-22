В Сочи мужчину задержали за призывы к финансированию ВСУ

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Сочи задержан мужчина за призывы к финансированию ВСУ и подготовку к вступлению в проукраинскую террористическую организацию, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По данным следствия, мужчина 1993 года рождения планировал вступить в организацию и связался с ее представителем для набора добровольцев, желающих участвовать в боевых действиях против российских военных. Кроме того, задержанный регистрировал аккаунты членов организации через мессенджер с подложными документами, а также размещал призывы к финансированию ВСУ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности террористической организации. Максимальное наказание по ней — двадцать лет лишения свободы. Он уже признал свою вину.

Накануне, 21 октября, сотрудники ФСБ по подозрению в передаче на Украину данных о ПВО и других объектах Минобороны задержали в Москве 26-летнего мужчину. Речь идет об объектах военного ведомства в Подмосковье и Краснодарском крае. Задержанный также передавал украинским спецслужбам координаты местности для наведения ракет и дронов.

Кроме того, подозреваемый в 2019–2020 годах выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, а также «инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования» и встречался с сотрудниками СБУ.