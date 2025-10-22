 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала мужчину за сообщения Киеву о движении техники по Транссибу

Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ задержала в Амурской области россиянина, передававшего украинским спецслужбам данные о движении военной техники по Транссибирской магистрали. Ему предъявлены обвинения в госизмене, мужчине грозит пожизненное лишение свободы

ФСБ задержала мужчину за сообщения Киеву о движении техники по Транссибу
Video

В Амурской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России, подозреваемого в передаче спецслужбам Украины сведений о перемещении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчину 1977 года рождения завербовал через мессенджер Telegram представитель подконтрольной украинскому главному управлению разведки (ГУР) организации, признанной в России террористической.

Задержанный не только передавал данные о военных перевозках, но и переводил деньги на счета этой структуры, отметили в ФСБ.

Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Транссибирская магистраль — крупнейшая железнодорожная артерия России, соединяющая европейскую часть страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Строилась с конца XIX века в том числе для быстрой переброски войск и военных грузов между регионами страны и до сих пор имеет большое значение для бесперебойного транспортного сообщения, военного и материально-технического снабжения.

Против россиянина возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса России), финансировании экстремизма и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.3 и ч. 2 ст. 282.2 УК). Ему избрана мера пресечения в виде ареста и грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В августе в Кировской области ФСБ задержала россиянина 2006 года рождения, обвиняемого во вступлении в украинскую террористическую организацию и подготовке диверсии.

Молодой человек наносил надписи, которые в ведомстве назвали «проукраинскими», а также готовился совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать грузоперевозки товаров, предназначаемых для проведения военной операции.

