ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Москве из-за данных о ПВО

Video

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве 26-летнего мужчину, который передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и в Краснодарском крае, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Задержанный также передавал украинским спецслужбам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отметили в ФСБ.

Как установило следствие, мужчина установил контакты с иностранными кураторами до начала военной операции в феврале 2022 года и затем поддерживал с ними связь через мессенджер Telegram.

«Злоумышленник в 2019–2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На распространенных ведомством кадрах молодой человек уточнил во время допроса, что находился на Украине и участвовал в митингах в качестве оппозиционера.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. На время расследования мужчину поместили в СИЗО.

Ранее, в середине октября 2025 года, ФСБ предотвратила «диверсионно-террористический акт» в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Как заявили тогда в ведомстве, преступление готовили спецслужбы Украины совместно с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Были задержаны четыре человека, включая троих россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии.