 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Москве из-за данных о ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Москве из-за данных о ПВО
Video

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве 26-летнего мужчину, который передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и в Краснодарском крае, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Задержанный также передавал украинским спецслужбам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отметили в ФСБ.

Как установило следствие, мужчина установил контакты с иностранными кураторами до начала военной операции в феврале 2022 года и затем поддерживал с ними связь через мессенджер Telegram.

«Злоумышленник в 2019–2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На распространенных ведомством кадрах молодой человек уточнил во время допроса, что находился на Украине и участвовал в митингах в качестве оппозиционера.

ФСБ показала кадры задержания взорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
Политика

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. На время расследования мужчину поместили в СИЗО.

Ранее, в середине октября 2025 года, ФСБ предотвратила «диверсионно-террористический акт» в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Как заявили тогда в ведомстве, преступление готовили спецслужбы Украины совместно с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Были задержаны четыре человека, включая троих россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
ФСБ СБУ ВСУ ПВО госизмена
Материалы по теме
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации
Политика
ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму
Политика
Глава ФСБ обвинил Британию в проведении операции «Паутина» в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Российские суды взыскали с дропперов свыше 1 млрд рублей Общество, 12:06
Время чат-ботов прошло: какие 4 задачи бизнеса уже решают ИИ-агентыПодписка на РБК, 12:04
В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек Общество, 12:04
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 12:00
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 11:58
На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе Технологии и медиа, 11:52
Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров Общество, 11:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников Спорт, 11:40
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:38
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 11:37
Захар Прилепин вернется на фронт Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
SpaceX перевела биткоины на $260 млн. Что известно Крипто, 11:31