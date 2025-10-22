Дэвид Макгинти (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министерство обороны Канады аннулировало контракт с компанией Armatec Survivability на восстановление списанных легких бронированных машин, предназначавшихся для передачи Украине. Об этом сообщил министр обороны Дэвид Макгинти, передает телеканал СВС.

Макгинти подтвердил, что соглашение с Armatec расторгнуто, но отказался раскрывать детали, сославшись на ограничения, связанные с конфиденциальностью. Аналогичную позицию заняла и Канадская коммерческая корпорация (CCC), выступавшая посредником при заключении сделки.

Сделка о восстановлении бронетранспортеров была объявлена два года назад во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву, напоминает СВС. Контракт, стоимость которого оценивалась примерно в $250 млн, предусматривал ремонт 25 списанных бронетранспортеров, переданных Armatec Survivability. Проект, как отмечает телеканал, был инициирован в рамках усилий Канады по поддержке Украины, однако позднее он был снят с повестки дня.

В сентябре 2023 года Оттава выделила Киеву пакет военной помощи на 650 млн канадских долларов ($482 млн). В июне 2024 года Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из 50 обещанных. Эту поставку отправили из выделенного ранее пакета.

В августе Оттава разрешила Киеву свободно использовать переданныетанки и бронетехнику на территории России, включая Курскую область. Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.