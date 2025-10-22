 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Канада расторгла заключенный с Зеленским контракт на ремонт бронетехники

Сюжет
Военная операция на Украине
Дэвид Макгинти
Дэвид Макгинти (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министерство обороны Канады аннулировало контракт с компанией Armatec Survivability на восстановление списанных легких бронированных машин, предназначавшихся для передачи Украине. Об этом сообщил министр обороны Дэвид Макгинти, передает телеканал СВС.

Макгинти подтвердил, что соглашение с Armatec расторгнуто, но отказался раскрывать детали, сославшись на ограничения, связанные с конфиденциальностью. Аналогичную позицию заняла и Канадская коммерческая корпорация (CCC), выступавшая посредником при заключении сделки.

Сделка о восстановлении бронетранспортеров была объявлена два года назад во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву, напоминает СВС. Контракт, стоимость которого оценивалась примерно в $250 млн, предусматривал ремонт 25 списанных бронетранспортеров, переданных Armatec Survivability. Проект, как отмечает телеканал, был инициирован в рамках усилий Канады по поддержке Украины, однако позднее он был снят с повестки дня.

В Канаде допустили передачу Украине запрещенного Оттавой оружия
Политика
Фото:Reuters

В сентябре 2023 года Оттава выделила Киеву пакет военной помощи на 650 млн канадских долларов ($482 млн). В июне 2024 года Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из 50 обещанных. Эту поставку отправили из выделенного ранее пакета. 

В августе Оттава разрешила Киеву свободно использовать переданныетанки и бронетехнику на территории России, включая Курскую область. Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Канада Украина военная помощь бронетехника
Материалы по теме
Канада вызвала посла России после инцидента со сбитыми в Польше дронами
Политика
Как Канада активизировала военное сотрудничество с ЕС и помощь Украине
Политика
Канада ввела санкции против бывшей жены Путина, Чубайса и дочери Ельцина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште Политика, 11:07
Овечкин стал соавтором гола и приблизился к антирекорду Спорт, 11:05
Задержанный рассказал, зачем выдавал Киеву данные о технике на Транссибе Политика, 11:01
Прибыль «Ренессанс Банка» составила ₽448 млн за девять месяцев 2025 года Пресс-релиз, 11:01
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Как убедить руководителя, что вы готовы к повышению Образование, 10:56
Защита попросила отменить пожизненный приговор авторитету Шишкану Общество, 10:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году Радио РБК, 10:49
Роскошь — не порок. Мы познакомились с самым крутым Maybach на планете Авто, 10:48
Как получить скидку при покупке квартиры в 2025 году Недвижимость, 10:47
В Верховной раде заявили о срыве отопительного сезона на Украине Политика, 10:47
Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032 Спорт, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Канада расторгла заключенный с Зеленским контракт на ремонт бронетехники Политика, 10:38