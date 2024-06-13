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Военная операция на Украине ,  
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Канада начала поставки обещанных Киеву бронетранспортеров

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину четырех из 50 обещанных БТР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BillBlair / X
Фото: BillBlair / X

Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных ей 50, сообщил министр обороны страны Билл Блэр в соцсети X.

«Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в Вооруженные силы Украины», — написал он.

Министр отметил, что первые десять БТР, которые намерена поставить Канада, представляют собой бронированные санитарные машины. Они оснащены медицинским оборудованием и предназначены для лечения раненых и эвакуации их с поля боя.

Машины подготовили к перевозке в самой Канаде. Украинские военные начнут обучаться обращению с ними летом, уточнил Блэр.

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Поставка машин оплачивалась из пакета военной помощи на 650 млн канадских долларов ($482 млн), который Оттава выделила Киеву в сентябре 2023 года. Блэр отмечал, что первые десять машин страна намерена поставить на Украину к лету, однако их отправку задержали. Оказывать помощь раненым в боевых действиях с применением этой техники специалисты начнут не раньше осени. Сроки поставок остальных 40 машин пока неясны, отмечает CBC.

БТР выпускает завод General Dynamics Land Systems (GDLS) в канадском городе Лондоне (штат Онтарио). Конструктивно они схожи с американскими колесными боевыми бронированными машинами Stryker.

Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит исхода военной операции и лишь затянет конфликт.

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Теги
Канада поставки оружия Украина БТР

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