Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Все девять аэропортов, приостановивших полеты в ночь на 21 октября, возобновили работу. Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы», — написал он.

Во время действия ограничительных мер на запасные аэродромы отправили четыре самолета, выполнявших рейсы во Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи. Ранее работу возобновили в аэропортах Тамбова, Саратова и Нижнего Новгорода.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.