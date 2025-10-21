 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Все девять аэропортов, приостановивших полеты в ночь на 21 октября, возобновили работу. Ограничения сняли в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы», — написал он.

Во время действия ограничительных мер на запасные аэродромы отправили четыре самолета, выполнявших рейсы во Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи. Ранее работу возобновили в аэропортах Тамбова, Саратова и Нижнего Новгорода.

Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми
Политика

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Владикавказ Волгоград Геленджик Грозный Краснодар Сочи аэропорты Росавиация
