Экономика⁠,
АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с нового года

АвтоВАЗ сохранит четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года, сообщил ТАСС глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Сделано в России».

«Сейчас — да», — подтвердил он, отвечая на вопрос о работе автозавода четыре дня в неделю.

«С нового года планируем вернуться к пятидневной неделе рабочей», — добавил Соколов.

В июле компания предупредила, что осенью может перейти на четырехдневку из-за «ситуации на рынке» — высокой ключевой ставки, ужесточения требований к заемщикам по автокредитам и большого объема автоимпорта. В итоге четырехдневку на АвтоВАЗе ввели 29 сентября — впервые с 2022 года. Тогда решение приняли из-за ситуации на рынке и дефицита поставок комплектующих, четырехдневная рабочая неделя длилась три месяца.

В АвтоВАЗе назвали, от чего зависит переход на четырехдневку
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК заявил, что АвтоВАЗ будет вынужден сократить производственный план в 2025-м по «объективным причинам» — из-за сниженного спроса на продукцию.

