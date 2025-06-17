Мантуров назвал причину сокращения АвтоВАЗом плана выпуска автомобилей

Мантуров: будет снижение плана по объективным причинам, не зависящим от АвтоВАЗа

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После выпуска в прошлом году более 0,5 млн автомобилей АвтоВАЗ будет вынужден сократить производственный план в 2025-м по «объективным причинам» — из-за сниженного спроса на его продукцию, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«В этом году будет снижение по объективным причинам, не зависящим от АвтоВАЗа, и точно не от их качества — связанным со снижением спроса», — сказал Мантуров.

По его словам, расходам на новый автомобиль россияне предпочитают банковские депозиты, ставки по которым сейчас высоки.

«Просто кому-то выгоднее сегодня подержать на 20-процентном депозите и подумать: давай этот год ‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю», — объяснил замминистра.

В 2024 году крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ выпустил 525 525 автомобилей Lada, увеличив производство на 40%. В составе группы АвтоВАЗ — два завода, в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность — более 750 тыс. машин в год.

О том, что совет директоров АвтоВАЗа собирается на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о сокращении производственной программы на 2025 год в размере до 20%, то есть до 400 тыс. автомобилей, написало «Самарское обозрение» со ссылкой на свои источники в автоотрасли.

Собеседники издания объяснили ожидаемый секвестр резким спадом продаж во втором квартале текущего года в условиях слишком высоких для рынка кредитных ставок и растущими остатками в торговой сети.