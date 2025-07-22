АвтоВАЗ впервые с 2022 года заявил о возможном переходе на четырехдневку

АвтоВАЗ предупреждает, что осенью компания может перейти на четыерхдневку из-за «ситуации на рынке» — высокой ключевой ставки, ужесточения требований к заемщикам по автокредитам и большого объема автоимпорта

Фото: Егор Алеев / ТАСС

АвтоВАЗ осенью рассмотрит возможность изменений режима работы производственных площадок и перехода на неполную рабочую неделю из четырех дней, сообщили в пресс-службе компании.

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)», — рассказал автопроизводитель.

График работы производственных площадок может измениться с 29 сентября. Компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитов.

Четырехдневка на АвтоВАЗе может быть введена впервые с 2022 года. Тогда четырехдневная рабочая неделя вводилась на три месяца из-за ситуации на рынке и дефицита поставок комплектующих. По итогам 2022 года всего в России было продано 626,3 тыс. новых автомобилей (-58,7%), из них продажи Lada составили 174,69 тыс. (-48,2%).

В составе группы АвтоВАЗ два завода, в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность — более 750 тыс. машин в год. В 2024 году крупнейший автопроизводитель России выпустил 525 525 автомобилей Lada, увеличив производство на 40%. Однако в июне стало известно, что компания готовится сократить выпуск. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК говорил, что АвтоВАЗ будет вынужден сократить производственный план в 2025-м по «объективным причинам» — из-за сниженного спроса на продукцию.