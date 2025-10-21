Следователи объявили в розыск убийцу оператора Политика

Фото: Сергей Политик / VK

Московские следователи объявили в розыск убийцу оператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Фигуранту заочно предъявили обвинение в убийстве. Следователи загрузили фото обвиняемого в систему распознавания лиц для его поиска. Как полагает следствие, режиссера убил иностранец 1992 года рождения.

Сергея Политика зарезали вечером 18 октября рядом с собственным домом на ул. Сталеваров в Москве после того, как режиссер сделал замечание молодому человеку. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Как предположил брат режиссера, убийцей мог оказаться закладчик. По его словам, у Политика часто возникали с ними конфликты. Прощание с режиссером пройдет в Москве.

Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года, получил образование во ВГИКе. Он работал оператором-постановщиком над сериалами «Закрытая школа», «Ангел или демон», фильмами «Щит Минервы», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок». В 2024 году снял мини-сериал «Вернуть жизнь».