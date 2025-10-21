Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе

Фото: Сергей Политик / VK

В Москве на этой неделе состоится прощание с режиссёром и оператором Сергеем Политиком, который был убит 18 октября рядом с собственным домом. Об этом сообщил его брат Владимир в своем Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Нападение произошло в подъезде дома Политика. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Следователи установили личность нападавшего — им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения, которого сейчас разыскивают оперативники.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, нападение произошло на улице Сталеваров после того, как Политик сделал замечание молодому человеку. По словам брата погибшего, у кинематографиста часто возникали конфликты с так называемыми закладчиками, против которых он активно выступал. В тот вечер режиссёр вышел в подъезд покурить и сделал замечание группе мужчин. Первая стычка завершилась без последствий, однако при повторной встрече конфликт обострился.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года, окончил ВГИК. Работал оператором-постановщиком над сериалами «Закрытая школа», «Ангел или демон», фильмами «Щит Минервы», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок». В 2024 году выступил режиссёром мини-сериала «Вернуть жизнь».