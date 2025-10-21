 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Снявшего «Закрытую школу» Сергея Политика зарезали в Москве

Снявшего «Закрытую школу» оператора Сергея Политика зарезали в Москве
Фото: Сергей Политик / VK
Фото: Сергей Политик / VK

Режиссера и оператора Сергея Политика зарезали в Москве возле собственного дома, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на ул. Сталеваров после того, как Политик сделал замечание молодому человеку.

Столичный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, — ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Брат Политика рассказал «Известиям», что у кинематографиста часто возникали конфликты с так называемыми закладчиками. По его словам, режиссер боролся с ними.

В тот день поздно вечером Политик вышел в подъезд покурить, но в тот момент туда заходили мужчины. Политик сделал им замечание, и в первый раз им удалось разойтись мирно. Вторая встреча привела к более серьезным последствиям. «Политик распылил баллончик в глаза нападавшему. В результате инцидента молодой человек достал нож и ударил им Сергея в грудь», — пишет газета.

Уточняется, что пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось — Политик скончался в реанимации больницы в возрасте 56 лет.

В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку
Общество
Фото:СК России

Ведомство, не называя фамилий, сообщило, что нападение произошло вечером 18 октября на востоке Москвы. Потерпевшего госпитализировали в одну из городских больниц, где он скончался от полученных повреждений. Следователи установили личность преступника — им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения. Его ищут оперативники.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Получил образование во ВГИКе. Он работал в качестве оператора-постановщика над сериалами «Закрытая школа» и «Ангел или демон», фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок».

Как режиссер Политик снял в 2024 году мини-сериал «Вернуть жизнь».

Брат оператора Владимир сообщил «Известиям», что прощание и похороны пройдут на этой неделе.

