Общество⁠,
0

Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику

Фото: Сергей Политик / VK
Фото: Сергей Политик / VK

Режиссера и оператора Сергея Политика, известного по сериалу «Закрытая школа», убили из-за того, что он сделал замечание молодому человеку. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Вероятно, убийцей мог оказаться закладчик, предположил брат Политика в беседе с «Известиями».

Нападение произошло на улице Сталеваров в Москве. Там находится дом, где жил Политик. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Напавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Нападение случилось вечером 18 октября на востоке Москвы. После того как Политика ударили ножом, его госпитализировали. В городской больнице он скончался от полученных повреждений. Личность преступника уже установлена: это иностранный гражданин 1992 года рождения. Его разыскивают.

Снявшего «Закрытую школу» Сергея Политика зарезали в Москве
Общество
Фото:Сергей Политик / VK

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Получил образование во ВГИКе. Он работал в качестве оператора-постановщика над сериалами «Закрытая школа» и «Ангел или демон», фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок». Как режиссер Политик снял в 2024 году мини-сериал «Вернуть жизнь».

