Политика⁠,
В Думе предложили внедрить СМС-рассылку об отключениях воды

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Партия «Новые люди» предложила Министерству цифрового развития оповещать россиян при помощи СМС о предстоящих отключениях воды, электричества и газа. Это следует из письма вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаева и Антона Ткачева главе ведомства Максуту Шадаеву (копия документа есть у РБК).

Рассылка будет содержать информацию как о плановых, так и внеплановых — аварийных — отключениях коммунальных услуг. Оповещения должны по умолчанию приходить на привязанный к Единому порталу госуслуг номер телефона в случае, если отключения затронут адрес гражданина.

«Практически 95% россиян старше 14 лет зарегистрированы на портале госуслуг (свыше 117 млн учетных записей), охват будет максимальным», — говорится в письме.

В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты признают, что в рамках проводимой цифровизации сферы ЖКХ уже сделано немало. Так, с 2023 года в личном кабинете на «Госуслугах» отображается информация о плановых коммунальных работах, а мобильное приложение «Госуслуги.Дом» рассылает push-уведомления о них.

Однако не все граждане знают об этом и продолжают «узнавать о коммунальных перерывах постфактум (например, обнаружив отсутствие воды из крана), либо из устаревших объявлений на подъездах», утверждают авторы обращения.

«Это снижает эффективность предпринятой цифровой системы оповещения», — поясняют они.

Кроме того, по словам парламентариев, СМС-уведомления предпочтительней email- и push-уведомлений, так как почти всегда гарантированно читаются.

«Гражданин сможет отказаться от СМС-оповещений в настройках при нежелании [их получать], но изначально эта функция будет активна, чтобы никто не пропустил важное предупреждение», — добавляют члены партии «Новые люди».

Ранее Владислав Даванков предложил предоставить регионам право сдвигать начало рабочего и учебного дня в зимний период, когда световой день короче. По словам вице-спикера, это позволит местным жителям не проводить все светлое время суток на работе или в школе.

