Политика⁠,
0

Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе

Леонид Грач
Леонид Грач (Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС)

В Александро-Невском соборе в Симферополе простились с бывшим главой парламента Крыма Леонидом Грачом, передает «Крым 24». Грача похоронили на центральном кладбище Симферополя.

Политик возглавлял парламент в 1998–2002 годах. Соболезнования в связи с его кончиной выразил глава Крыма Сергей Аксенов. «Опытный политик и руководитель, Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял верховный совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона», — отметил Аксенов.

Грач родился 1 января 1948 года в Винницкой области Украинской ССР. Он окончил юрфак Кубанского государственного университета и Высшую партийную школу при ЦК Коммунистической партии Украины (КПУ).

Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе
Общество
Фото:Сергей Политик / VK

В 1988 году Грач стал секретарем крымского областного комитета КПУ. В 1991-м занял пост первого секретаря этого комитета. После того как Крым получил автономию, Грача назначили первым секретарем республиканского комитета партии. Лишился поста в связи с запретом КПУ в августе 1991 года.

С 1974-го в течение десяти лет был членом городского совета Керчи, в 1984-м его впервые избрали в областной совет Крымской области, который после создания АР Крым станет верховным советом. В 2002 году получил место в Верховной раде Украины, был ее депутатом в течение трех созывов.

В 2008 году по указу президента России Владимира Путина Грач получил орден Дружбы «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества» между Россией и Украиной.

