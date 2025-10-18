Умер экс-глава Верховного Совета Крыма Грач

Леонид Грач был главой крымского парламента, в то время Верховного совета, в 1998-2002 годах. До этого более десяти лет был депутатом, позднее в течение трех созывов занимался законотворчеством в Верховной Раде

Леонид Грач, 1994 год (Фото: Анатолия Морковкина / ТАСС)

На 78-м году жизни умер крымский политик, возглавлявший в конце 1990-х — начале 2000-х Верховный Совет на тот момент автономной республики в составе Украины, Леонид Грач. Соболезнования в связи с его кончиной выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Опытный политик и руководитель, Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял Верховный Совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона. Его жизнь и деятельность — неотъемлемая часть новейшей крымской истории», — отметил руководитель региона.

Госсовет Крыма (парламент, преемник Верховного совета с 2014 года) сообщил о смерти Грача накануне, 17 октября. Политик возглавлял парламент в 1998-2002 годах.

Грач родился 1 января 1948 года в Винницкой области Украинской ССР. В Крыму оказался во время службы в армии с 1967 по 1969 год, в это время был принят в КПСС и стал комсоргом дивизии. После короткого периода профсоюзной работы в Днепропетровске приехал в Керчь, где в первое время работал в комсомольских структурах. Затем окончил юрфакультет Кубанского государственного университета и Высшую партийную школу при ЦК Коммунистической партии Украины (КПУ). С 1980-го занимался партийной работой в ней.

В 1988 году стал секретарем крымского областного комитета КПУ, в 1991-м занял пост первого секретаря этого комитета. После того, как Крым получил автономию, Грач был назначен первым секретарем республиканского комитета Компартии Украины. Лишился поста в связи с запретом КПУ в августе того же 1991 года. Позднее придерживался коммунистических идей.

С 1974-го в течение десяти лет был членом городского совета Керчи, в 1984-м впервые был избран в областной совет Крымской области, который после создания АР Крым станет Верховным советом. В 2002 году получил место в Верховной Раде Украины, был ее депутатом в течение трех созывов.

В 2008 году по указу Владимира Путина получил российский орден Дружбы «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества» между Россией и Украиной.