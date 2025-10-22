 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Аналитики рассказали, куда берут россияне туры для осеннего отдыха

Россияне определились с тремя главными направлениями для осеннего отдыха
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Турция, Египет и Таиланд стали популярными направлениями для осеннего отпуска среди россиян. Об этом свидетельствуют данные анализа бронирований сервиса пакетных туров Onlinetours, поступившие в РБК.

Аналитики Onlinetours отмечают, что треть российских туристов (33,1%) предпочла провести осенний бархатный сезон на турецких курортах. Египет оказался вторым по популярности (23%), за ним следует Таиланд (12%), где в это время года начинается высокий сезон после сезона дождей. «Чуть меньше выбирали ОАЭ, на которых остановили выбор 10,8% российских туристов», — добавили в Onlinetours.

В АТОР зафиксировали рост доли «отчаянных туристов»
Общество
Фото:Stefano Mazzola / Shutterstock

При этом внутренний туризм не пользуется большим спросом — туры по России выбрали лишь 6,1% путешественников, несмотря на низкую стоимость — 56 тыс. руб.

Осенний отпуск в Турции обойдется россиянину в 217 870 руб. Дороже всего отдыхать на Мальдивах — в среднем 560 580 руб. Путешествия в Египет и Таиланд также оказались дороже Турции, их стоимость составила 231 тыс. и 245 тыс. руб. соответственно.

Россияне уже готовятся к зимним каникулам. Так, по данным сервисов «Яндекс Путешествия» и «Слетать.ру», граждане начали бронировать отели на зимний период в теплых регионах на несколько месяцев раньше обычного. Ранние бронирования «зимовок» участники рынка объясняют как заявлениями синоптиков, прогнозирующих ранний снег, так и благоприятным курсом доллара.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
отпуск россияне Турция Египет Таиланд
Материалы по теме
Российские туристы стали бронировать отели для «зимовки» раньше обычного
Бизнес
Туристы совершили больше поездок по России
Общество
Иностранные туристы стали гораздо чаще ездить по России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло Общество, 04:35
Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран Политика, 04:27
FT узнала о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны Общество, 04:12
Аналитики рассказали, куда берут россияне туры для осеннего отдыха Общество, 04:00
Число ограничивших полеты аэропортов выросло до четырех Политика, 03:58
Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии Общество, 03:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Британия направила военных в Израиль для контроля за перемирием в Газе Политика, 03:32
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 03:10
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая Политика, 02:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 02:30
В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком Политика, 02:24