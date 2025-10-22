Аналитики рассказали, куда берут россияне туры для осеннего отдыха

Фото: Burak Kara / Getty Images

Турция, Египет и Таиланд стали популярными направлениями для осеннего отпуска среди россиян. Об этом свидетельствуют данные анализа бронирований сервиса пакетных туров Onlinetours, поступившие в РБК.

Аналитики Onlinetours отмечают, что треть российских туристов (33,1%) предпочла провести осенний бархатный сезон на турецких курортах. Египет оказался вторым по популярности (23%), за ним следует Таиланд (12%), где в это время года начинается высокий сезон после сезона дождей. «Чуть меньше выбирали ОАЭ, на которых остановили выбор 10,8% российских туристов», — добавили в Onlinetours.

При этом внутренний туризм не пользуется большим спросом — туры по России выбрали лишь 6,1% путешественников, несмотря на низкую стоимость — 56 тыс. руб.

Осенний отпуск в Турции обойдется россиянину в 217 870 руб. Дороже всего отдыхать на Мальдивах — в среднем 560 580 руб. Путешествия в Египет и Таиланд также оказались дороже Турции, их стоимость составила 231 тыс. и 245 тыс. руб. соответственно.

Россияне уже готовятся к зимним каникулам. Так, по данным сервисов «Яндекс Путешествия» и «Слетать.ру», граждане начали бронировать отели на зимний период в теплых регионах на несколько месяцев раньше обычного. Ранние бронирования «зимовок» участники рынка объясняют как заявлениями синоптиков, прогнозирующих ранний снег, так и благоприятным курсом доллара.