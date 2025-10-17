В АТОР зафиксировали рост доли «отчаянных туристов»

Россияне все чаще интересуются поездками в горячие точки, зоны стихийных бедствий и страны с высоким уровнем преступности, рассказал в эфире Радио РБК вице-президент АТОР Мурадян

Фото: Stefano Mazzola / Shutterstock

Количество «отчаянных путешественников», которые выбирают для поездок регионы с нестабильной ситуацией, растет, несмотря на бедствия и чрезвычайные происшествия, рассказал эфире Радио РБК вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, чаще всего такие направления выбирают любители острых впечатлений и экономии. Обычно это обеспеченные туристы с повышенными мерами безопасности или, наоборот, те, кто хочет сэкономить на фоне снижения спроса, объяснил Мурадян.

«Доля таких пассажиров крайне мала — менее 1% от общего потока, однако их наличие удивляет специалистов рынка», — отметил эксперт.

Российские туристы, как заметил Мурадян, считаются самыми непугливыми в мире. «Спустя две-три недели после происшествия спрос на направление быстро восстанавливается. Ожидается рост этого сегмента благодаря молодежи, жаждущей впечатлений», — уточнил он.

Экономных путешественников привлекают направления после ЧП, поскольку цены на них падают на 50–60%. При этом экскурсии в действительно опасные точки, напротив, дорогие и требуют расходов на безопасность.

К числу «горячих» направлений относятся Венесуэла и Куба, несмотря на перебои с электричеством и нестабильность. Непал также популярен среди состоятельных туристов за уникальные виды и трекинг, даже на фоне локальных конфликтов, добавил Мурадян.

«Латинская Америка остается привлекательной, но проблемы с визами и дискриминацией, например, в Мексике и Доминикане, сдерживают поток. Основной объем сейчас направлен на Кубу и Венесуэлу», — объяснил вице-президент АТОР.

Согласно недавнему исследованию аналитиков онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с января 2024 года россияне стали намного чаще летать во Вьетнам, Индонезию, Китай и Катар.

При этом Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением у россиян за два года: после возобновившегося прямого авиасообщения России с Вьетнамом спрос увеличился почти на 447%, показало исследование компании.

Показатели бронирования туров в Китай, который недавно ввел безвизовый режим для россиян, выросли с января 2024 года по сентябрь 2025-го на 215%.

Среди других азиатских направлений Onlinetours зафиксировал рост интереса к турам в Индонезию (+190%) и на Мальдивы (+50%). Путешествия в Катар стали популярнее на 273%, а в Бахрейн с начала 2024 года бронировали туры на 144% больше.