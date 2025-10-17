 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

В АТОР зафиксировали рост доли «отчаянных туристов»

Сюжет
Радио РБК
Россияне все чаще интересуются поездками в горячие точки, зоны стихийных бедствий и страны с высоким уровнем преступности, рассказал в эфире Радио РБК вице-президент АТОР Мурадян
Фото: Stefano Mazzola / Shutterstock
Фото: Stefano Mazzola / Shutterstock

Количество «отчаянных путешественников», которые выбирают для поездок регионы с нестабильной ситуацией, растет, несмотря на бедствия и чрезвычайные происшествия, рассказал эфире Радио РБК вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, чаще всего такие направления выбирают любители острых впечатлений и экономии. Обычно это обеспеченные туристы с повышенными мерами безопасности или, наоборот, те, кто хочет сэкономить на фоне снижения спроса, объяснил Мурадян.

«Доля таких пассажиров крайне мала — менее 1% от общего потока, однако их наличие удивляет специалистов рынка», — отметил эксперт.

Российские туристы, как заметил Мурадян, считаются самыми непугливыми в мире. «Спустя две-три недели после происшествия спрос на направление быстро восстанавливается. Ожидается рост этого сегмента благодаря молодежи, жаждущей впечатлений», — уточнил он.

Экономных путешественников привлекают направления после ЧП, поскольку цены на них падают на 50–60%. При этом экскурсии в действительно опасные точки, напротив, дорогие и требуют расходов на безопасность.

К числу «горячих» направлений относятся Венесуэла и Куба, несмотря на перебои с электричеством и нестабильность. Непал также популярен среди состоятельных туристов за уникальные виды и трекинг, даже на фоне локальных конфликтов, добавил Мурадян.

«Латинская Америка остается привлекательной, но проблемы с визами и дискриминацией, например, в Мексике и Доминикане, сдерживают поток. Основной объем сейчас направлен на Кубу и Венесуэлу», — объяснил вице-президент АТОР.

Госдума подготовила проект о регулировании туристических агрегаторов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно недавнему исследованию аналитиков онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с января 2024 года россияне стали намного чаще летать во Вьетнам, Индонезию, Китай и Катар.

При этом Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением у россиян за два года: после возобновившегося прямого авиасообщения России с Вьетнамом спрос увеличился почти на 447%, показало исследование компании.

Показатели бронирования туров в Китай, который недавно ввел безвизовый режим для россиян, выросли с января 2024 года по сентябрь 2025-го на 215%.

Среди других азиатских направлений Onlinetours зафиксировал рост интереса к турам в Индонезию (+190%) и на Мальдивы (+50%). Путешествия в Катар стали популярнее на 273%, а в Бахрейн с начала 2024 года бронировали туры на 144% больше.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Денис Абасов, Мария Пичугина
туристы горячие точки АТОР рост
Материалы по теме
Госдума подготовила проект о регулировании туристических агрегаторов
Бизнес
Один из крупнейших туристических холдингов России рассмотрит IPO
Бизнес
В МВД предупредили о мошенничестве с фейковыми туристическими чатами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59