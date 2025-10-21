Песков: европейцы — не сторонники мира и подстрекают Киев продолжать конфликт

Фото: Ed Ram / Getty Images

Страны Евросоюза не являются сторонниками мирного урегулирования и побуждают Украину продолжать военные действия против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что европейцы не являются сторонниками мира, [они] всячески подстрекают киевский режим на продолжение», — заявил он.

Так он ответил на просьбу оценить перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине в свете высказываний главы СВР Сергея Нарышкина о том, что страны НАТО готовятся воевать с Россией. Он отметил, что в Европе усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Москвой.

Ранее глава СВР предупредил, что возможная передача США крылатых ракет Tomahawk Украине будет расценена Москвой как враждебный шаг со стороны Вашингтона и его союзников.

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации отношений с НАТО.