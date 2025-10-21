 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта

Песков: европейцы — не сторонники мира и подстрекают Киев продолжать конфликт
Фото: Ed Ram / Getty Images
Страны Евросоюза не являются сторонниками мирного урегулирования и побуждают Украину продолжать военные действия против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что европейцы не являются сторонниками мира, [они] всячески подстрекают киевский режим на продолжение», — заявил он.

Так он ответил на просьбу оценить перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине в свете высказываний главы СВР Сергея Нарышкина о том, что страны НАТО готовятся воевать с Россией. Он отметил, что в Европе усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Москвой. 

Ранее глава СВР предупредил, что возможная передача США крылатых ракет Tomahawk Украине будет расценена Москвой как враждебный шаг со стороны Вашингтона и его союзников.

Песков заявил, что Москва уже «дала информацию» по обмену территориями
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации отношений с НАТО.

