Песков заявил, что Москва уже «дала информацию» по обмену территориями

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Кремле не стали комментировать детали недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва уже предоставила «всю информацию, которую хотели дать» по вопросу обмена территориями, передает корреспондент РБК.

«Больше нам сообщить нечего», — сказал Песков.

Газета Washington Post писала, что Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома 16 октября, накануне встречи Трампа и Зеленского, потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня. Взамен, по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По информации издания, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. В МИД России заявляли, что у Москвы никогда не было цели захватить территории». «Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — заявлял замдиректора департамента информации и печати МИДа Алексей Фадеев.