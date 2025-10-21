 Перейти к основному контенту
Эксперт НИИ Минздрава сообщил, сколько рабочего времени отнимает курение

Эксперт НИИ Минздрава Сахарова: курящие работники теряют час рабочего времени
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Курящие сотрудники болеют гораздо чаще и теряют около часа рабочего времени в день, рассказала ТАСС главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова. Поэтому работодатели могут предпочитать нанимать сотрудников без этой вредной привычки, добавила она.

«Курящие работники гораздо чаще болеют, ведь табачный дым провоцирует воспалительные процессы, рост раковых клеток, аллергии и нарушения обменных процессов», — отметила она. По словам эксперта, в итоге такие сотрудники чаще уходят на больничный.

Также курение сотрудника в течение рабочего дня ведет к потере минимум одного часа продуктивного времени, из-за чего страдает эффективность работы и снижается качество оказываемых услуг или выпускаемых товаров. «Это вряд ли устроит работодателя, и вполне вероятно, что при поиске новых сотрудников предпочтение будет отдаваться некурящим людям», — считает Сахарова.

Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России
Общество
Фото:Замир Усманов / ТАСС

В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что российские компании теряют 443 млрд руб. в год из-за курящих сотрудников. Он призвал российских работодателей инвестировать в программы здоровья, которые «не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность».

По данным Минздрава, распространенность курения в России с годами снижается, однако в стране на начало 2025-го по-прежнему курит примерно каждый пятый (18,5%) в возрасте от 15 лет и старше.

В 2029-м Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о рекомендациях, а не об обязательных мерах. Авторы инициативы ссылались на исследование, согласно которому 31% курильщиков выходят на перекур три-четыре раза за день, а 37% курят почти каждый час и каждый раз тратят на это пять-десять минут.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение до ₽15 тыс.
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 июня 2013 года в России вступил в силу антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. Курить, согласно норме, можно на расстоянии не менее 15 м от входов в помещения. В офисах курить можно только в специально оборудованных комнатах.

