Мурашко оценил потери работодателей из-за перекуров
Российские компании теряют 443 млрд руб. в год из-за курящих сотрудников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его слова приводит «Интерфакс».
«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд руб. из-за перекуров и снижения продуктивности», — сказал глава Минздрава.
Такую же сумму называл замминистра здравоохранения Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом прошлого года.
Министр призвал российских работодателей инвестировать в программы здоровья, которые, по словам Мурашко, «не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе и укрепляют лояльность компании».
«Каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью», — отметил министр.
В 2017 году Минздрав предлагал увеличить рабочий день для курильщиков.
В 2019 году там рекомендовали работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих работников. Тогда ведомство оценивало экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, в сумму от 0,8 до 2% ВВП.
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