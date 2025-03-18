 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мурашко оценил потери работодателей из-за перекуров

Мурашко оценил потери работодателей из-за перекуров в 443 млрд руб. в год
Работодатели теряют 443 млрд руб. в год из-за перекуров и снижения продуктивности, сообщил глава Минздрава. Он призвал инвестировать в корпоративные программы здоровья: «Каждый вложенный рубль возвращается девятью»
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Российские компании теряют 443 млрд руб. в год из-за курящих сотрудников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его слова приводит «Интерфакс».

«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд руб. из-за перекуров и снижения продуктивности», — сказал глава Минздрава.

Такую же сумму называл замминистра здравоохранения Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом прошлого года.

Госдума отклонила проект о запрете курения возле подъездов и остановок
Общество
Фото:Илья Московец / ura.ru / Global Look Press

Министр призвал российских работодателей инвестировать в программы здоровья, которые, по словам Мурашко, «не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе и укрепляют лояльность компании».

«Каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью», — отметил министр.

В 2017 году Минздрав предлагал увеличить рабочий день для курильщиков.

В 2019 году там рекомендовали работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих работников. Тогда ведомство оценивало экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, в сумму от 0,8 до 2% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минздрав курение работодатели Михаил Мурашко
Материалы по теме
Более 20% курящих россиян поддержали запрет курения на ходу на улице
Общество
В Госдуме предложили размещать на вейпах изображения о вреде курения
Общество
Правительство не поддержало штрафы для родителей за курение детей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и ПутинаПолитика, 23:34
От посольства США в Москве убрали стелу с буквами Z, O и VПолитика, 23:13
Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружатьсяПолитика, 23:01
Мурашко оценил потери работодателей из-за перекуровОбщество, 22:59
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 22:57
О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговораПолитика, 22:38
Кремль сообщил, что США и Россия создадут экспертные группы по УкраинеПолитика, 22:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Каких договоренностей достигли Путин и Трамп. ГлавноеПолитика, 22:28
«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя модыОбщество, 22:23 
Токаев оценил телефонные переговоры Трампа и ПутинаПолитика, 22:19
На Украине завели дело на бригадного генерала ВСУ из-за гибели бойцовОбщество, 22:17
Шольц поддержал приказ Путина приостановить удары по энергоинфраструктуреПолитика, 22:05
Минобороны связало пять атак ВСУ в Белгородской области с переговорамиПолитика, 22:03
Трамп дал оценку разговору с ПутинымПолитика, 21:56